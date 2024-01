Lena Gercke: Wie fies! Warum tut ihr Dustin das an?

Für Lena, immerhin die Mutter seiner zwei kleinen Töchter, sicherlich ein Schock! Nicht nur, dass sich die Zweifach-Mama mit eigenem Fashion-Business häufig genug alleine um Kinder und Haushalt kümmern muss, wenn Dustin mal wieder auf Reisen ist – jetzt muss sie sich auch noch fragen, womit er sich auf Solo-Tour die einsamen Abende im Hotel vertreibt! Gerade erst postete sich der Werbefilmer schon wieder auf dem Weg nach England …

Klar ist jedenfalls: Dustins Interesse für leichtbekleidete Damen ist nicht gerade eine vertrauensfördernde Maßnahme. Zumal es zwischen ihm und Lena ohnehin immer wieder heftig knirscht! So beschwerte sich Lena erst kürzlich auf Social Media darüber, dass ihr Freund schon für Selbstverständlichkeiten gelobt würde, während an ihr die meiste Arbeit hängenbleibt: "Wie oft höre ich, wenn der Papa mal die Kleine in der Trage hat, 'Boah, du hast ja einen engagierten Mann …' Das fühlte sich irgendwie für mich nie wie ein richtiges Kompliment an, sondern innerlich habe ich nur die Augen verdreht", schrieb Lena genervt auf Instagram. Dass Dustin dabei offenbar auch noch genug Zeit übrig hat, um sich mit Bikini-Beautys zu vernetzen, könnte das Fass endgültig zum Überlaufen bringen! Denn gerade beim Thema Fremdgehen ist das Model nach eigener Aussage sehr sensibel: "Treue ist mir total wichtig! Über eine offene Partnerschaft würde ich noch nicht mal nachdenken", so Lena mal in einem Interview mit "Gala". Da kann man nur hoffen, dass Dustin ab sofort nur noch Augen für Lena hat …

