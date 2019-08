Lena Meyer-Landrut: Abrechnung ihres Ex-Freundes?

Reddit this

Erst neulich sprach (28) unter Tränen über die Trennung von Ex-Freund Max von Helldorff (31): „Es tut mir richtig leid, weil ich es ja nicht geplant habe“, so die Sängerin auf . „Ich dachte wirklich, dass es für immer ist.“ Klarer Fall, Lena leidet. Und ausgerechnet ihr Ex scheint jetzt Salz in die Wunde zu streuen…

In seiner Insta-Story postete der Basketballer gerade ein Foto von seinem Hund Kiwi, auf dem dieser seine Leine selbst trägt – und schreibt dazu den Satz: „I am independent now“. Das heißt so viel wie „Ich bin jetzt unabhängig“. Klar, das könnte auf den Hund bezogen sein – oder vielleicht ist es auch sinnbildlich für Max?

Eine Beziehung bedeutet eben immer Kompromisse, erst recht wenn die Liebste ein deutscher Superstar mit vielen Verpflichtungen ist. Zuletzt unterstützte Max seine Freundin sogar in Management-Aufgaben – nach langer Leine klingt das irgendwie nicht…

Hat Lena Meyer-Landrut einen neuen Freund?

Und was macht Lena Meyer-Landrut? Die hat ach ihrer Trennung im Januar offensichtlich Lust, sich wieder neu zu verlieben. Heutzutage gibt es für Singles zahlreiche Möglichkeiten, um einen neuen Partner zu finden. Beliebt sind Apps wie „ “ oder „Raya“ – eine Promi-Version der Dating-App, der auch Lena auf Instagram folgt… Dabei ist die Sängerin nämlich eigentlich eine Gegnerin dieser Flirt-Methode!

Lena Meyer-Landrut: Öffentlicher Ausraster!

„Ich halte sehr viel davon, mit der persönlichen Energie jemandem gegenüberzustehen und zu spüren, ob man funktioniert oder nicht“, erklärte Lena kürzlich in einem Interview. Die Anonymität einer App ist demnach offensichtlich nichts für die 28-Jährige, bei ihr müssen der erste Eindruck und die Chemie beim direkten Austausch stimmen. Auf diesem Weg hat es bei Lena aber offenbar noch nicht geklappt: Sie ist weiterhin Single. Ob sie ihr Glück vielleicht doch mal online ausprobiert? Niemals! „Für mich ist das nichts“, betonte sie. Komisch, dass sie „Raya“ trotzdem abonniert hat. Ist da jemand wohl doch nicht ganz so abgeneigt, wie er vorgibt?

Diese Mager-Fotos von Lena Meyer-Landrut sorgten kürzlich für große Sorge: