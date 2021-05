Lena Meyer-Landrut: Aus und vorbei

Wie bei einem Blick auf den "Instagram"-Account von Lena deutlich wird, hatte sie scheinbar genug von ihren Feed-Posts. So hat die Sängerin ihre ganzen Fotos kurzerhand gelöscht. Für ihre Fans definitiv ein Grund, um sich den Kopf über diese Aktion zu zerbrechen. Schließlich versorgt die 29-Jährige ihre Anhänger seit Jahren mit immer neuen Schnappschüssen via "Instagram". Doch was steckt hinter Lenas Aktion?