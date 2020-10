Mark Forster ohne Kappe: So sieht er wirklich ohne Mütze aus!

Doch müsste sich Mark Forster zwischen Mikrofon und Kappe entscheiden, würde die Wahl vermutlich auf seine heißgeliebte Kopfbedeckung fallen. Mehr als 200 verschiedene Exemplare zieren seinen Kleiderschrank in der Heimat. Seit jeher ist die Basketball Cap sein Markenzeichen und treuer Begleiter auf dem Weg an die Chartspitze! So bekommen die Fans Mark Forster niemals ohne Kappe zu Gesicht. Doch das war nicht immer so! Bevor Mark Forster als Solo-Musiker der Durchbruch gelang, war der aus Kaiserslautern stammende Sänger Frontmann der Berliner Band Balboa. In einem gemeinsamen Youtube-Medley mit seinem Bandkollegen Frank Engelmann aus dem Jahr 2009 überrascht Mark Forster ohne Kappe beim Proben.