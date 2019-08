Lena Meyer-Landrut: Große Sorge! Ihr geht es immer schlechter!

Was ist nur bei los? Am vergangen Wochenende stürzte die Sängerin bei einem Auftritt in Berlin auf der Bühne so schlimm, dass sie sich einen halben Zahn ausschlug. Nun die nächste Schock- von der ...

Lena Meyer-Landrut: Öffentlicher Ausraster!

Lena Meyer-Landrut hängt am Tropf

Via meldet sich Lena Meyer-Landrut nun mit einer schlimmen Neuigkeit zu Wort. Sie teilt in ihrer Story ein Video mit ihren Fans, welches sie am Tropf in einem Krankenhaus zeigt. Sie berichtet: "Hier seht ihr ein filterloses, müdes Gesicht. Ich glaube, ich krieg 'ne Blasenentzündung." Doch es kam viel schlimmer! So erklärt Lena wenig später: "Nierenbeckenentzündung. Dreh abgesagt. Leni out." Oh je! Die Arme! Das so eine Nachricht von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Die Fans von Lena sind in Sorge

Wie bei Social Media deutlich wird, sind Lenas Fans in Gedanken bei ihr und wünschen ihr eine schnelle Genesung. Am Wochenende will Lena eigentlich wieder auf der Bühne stehen. Ob ihr dies gelingt uns sie bis dahin wieder fit ist? Wir drücken der Beauty dafür auf alle Fälle die Daumen und hoffen, dass sie diese schwere Zeit bald überstanden hat...

Oh je! Diese Bilder sorgen bei Lenas Fans für jede Menge Aufsehen!