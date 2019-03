Lena Meyer-Landrut: Große Sorge um die Sängerin!

Es wird nicht ruhig um ! Obwohl Lena und ihr Freund Max stets als das absolute Traumpaar galten, verkündeten die beiden im Januar ihre traurige Trennung. Ein Schock für alle Fans der . Doch auch Lena scheint unter der Trennung mehr zu leiden, als viele vermuten...

Lena Meyer-Landrut: Bittere Abrechnung mit ihrem Ex-Freund?

Lena Meyer-Landrut: Traurige Nachrichten!

Seit dem traurigen Beziehungs-Aus mit Max postet Lena via " " immer wieder traurige Botschaften an ihre Fans, die bei ihren Anhängern für mächtig Kopfzerbrechen sorgen. So auch ihr jüngster Post. Die Beauty veröffentlichte nun nämlich unter dem Hashtag #dontlietome ein paar nachdenkliche Zeilen, in denen es unter anderem heißt: "Ich will das nicht mehr. Ich will es echt, ich will es ehrlich. Ich will nicht zurückhalten, ich will nichts verschönern. Die Dinge sind, wie sie sind und nur, wenn wir sie so ansprechen, können wir sein, wer wir sind." Was für traurige Worte, die von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleiben...

Lena Meyer-Landrut: Ihre Fans stehen ihr bei

Wie unter dem Posting von Lena deutlich wird, kann sie sich auch in dieser schweren Zeit voll und ganz auf ihre treuen Anhänger verlassen. So kommentieren sie Lenas Foto mit liebevollen Worten wie: "Toller Text, sehr tiefgründig und leider so wahr..." sowie "Du schaffst es selbst in Worten niedlich schön und du selbst zu sein" Mehr Fan-Support geht definitiv nicht! Bleibt somit nur zu hoffen, dass es Lena bald wieder besser geht…