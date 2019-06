Lena Meyer-Landrut: Heißer oben ohne Schnappschuss aufgetaucht!

Reddit this

Oh, là, là mit diesem Schnappschuss bringt Lena Meyer-Landrut jetzt vor allem die Herzen ihrer männlichen Fans zum Höherschlagen...

Na das ist mal ein Hingucker-Foto! Das Lena Meyer-Landrut gerne mal sexy Fotos mit ihren Fans teilt, ist definitiv nichts Neues. Ihr neuer -Post sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen...

Lena Meyer-Landrut: Sie will Schauspielerin werden

Lena Meyer-Landrut zeigt sich oben ohne

Via Instagram lässt nun die Nackt-Bombe platzen und teilt mit ihren Fans einen Schnappschuss, der heißer nicht sein könnte. Lena ist darauf zu sehen, wie sie lediglich mit einer Jeans bekleidet vor einer Fensterfront posiert. Ihre Oberweite verdeckt sie dabei gekonnt mit ihrem rechten Arm. Was für ein Hammer-Foto, welches von ihren treuen Followers nicht lange unentdeckt bleibt...

Lenas Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Foto von Lena deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Wow, super schöne Bilder von dir. Du siehst soooooo toll aus. Und ich finde es gut, dass du dir von niemanden vorschreiben lässt, wie du dich zu präsentieren hast. Finde deinen Mut richtig gut. Mach das was du für richtig hältst und scheiß auf die Hater" sowie "Hammer Bilder". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Mal sehen, ob uns Lena in der nächsten Zeit mit noch mehr sexy Schnappschüssen dieser Art versorgen wird…