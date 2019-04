Lena Meyer-Landrut: Heißes Nackt-Bild versetzt Fans in Ekstase!

Die Fans von kommen aus dem Jubel-Modus momentan gar nicht mehr raus. Vor wenigen Tagen veröffentlichte sie ihr fünftes Album "Only Love, L". Im geht die 27-Jährige auf große Deutschland-Tour. Jetzt versüßt sie ihren Fans die Wartezeit mit einem heißen Schnappschuss...

Sexy Nackt-Bild begeistert die Fans

Auf postete Lena ein Bild, auf dem sie splitterfasernackt in einer Badewanne sitzt. Ihre Brüste sind lediglich durch etwas Schaum verdeckt. Die Fans kriegen sich vor Freude gar nicht mehr ein. "Ist noch Platz in der Wanne?", "Ich raste aus, wenn ich dich sehe" und "Ein Traum im Schaum", lauten nur einige der vielen begeisterten Kommentare.

Lena Meyer-Landrut: Emotionale Gefühlsbeichte!

Lena ist wieder Single

Ob Lena wegen ihres neun Beziehungsstatus so in die Sex-Offensive geht? Erst kürzlich trennte sie sich von ihrem Langzeitfreund Max Helldorf. "Max hat bis zum Schluss geglaubt, dass es noch mal was werden könnte, aber von ihrer Seite aus war die Beziehung beendet, die Liebe ist einfach eingeschlafen", erzählte ein Bekannter gegenüber "Bunte". Scheint fast so, als ob Lena mittlerweile wieder bereit für etwas Neues ist. Genügend Angebote gäbe es auf jeden Fall...