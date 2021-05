Lena Meyer-Landrut: Karriere-Aus?

Oder deutet Lena damit sogar den Rückzug aus der Öffentlichkeit an? Immerhin wurde sie Anfang des Jahres zum ersten Mal Mama, ihre Prioritäten dürften sich also komplett geändert haben. Komisch ist das Ganze trotzdem, schließlich hatte Lena noch vor wenigen Monaten via Instagram angekündigt: "Bald geht's weiter, versprochen. Und es wird toll. Es wird Spaß machen, und ich freue mich drauf!" Jetzt befürchteten viele Fans: Vielleicht hat sie es sich ja anders überlegt, denn zuletzt lief es mit der Karriere eher holprig. Erst musste Lena ihren Jury-Sessel bei "The Voice Kids" räumen, dann wurde durch Corona ihre Tour wiederholt verschoben. Die nächsten Konzerte sind erst für 2022 angekündigt. Und ihr Job als Influencerin? Dürfte auch wackeln. Denn ohne Fotos keine Werbung! Doch zumindest beim Thema Musik gibt es Hoffnung: Lenas erster neuer Post mit einem kleinen Filmchen verkündete ihr neues Projekt "Optimistic" …