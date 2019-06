Lena Meyer-Landrut: Nach Trennung - dieser Mann macht sie glücklich

Es liegen harte Zeiten hinter (28). Erst die selbst verordnete Karriere-Auszeit, dann die Trennung von ihrem Langzeit-Freund Max von Helldorff (31). Doch seit einigen Wochen scheint die Sängerin wieder richtig aufzublühen. Sie ist mit neuer Musik zurück, hat eine eigene Kollektion bei H & M und wenn man sie persönlich trifft, dann strahlt sie mit der Sonne um die Wette. Wie früher! Lena geht es wieder gut. Und dafür ist ganz offenbar ein ganz bestimmter Mann mitverantwortlich…

Gerade ist Lena mit ihrem neuen Album auf großer Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz. Immer mit dabei? Der Fotograf Paul Hüttemann! Das erzählte der Berliner gerade selbst in einem -Video. Knapp zwei Wochen dauert die Tournee an – verständlich, dass Lena den Kamera-Profi ihres Vertrauens dabeihaben möchte, denn der soll die perfekten Bilder der Live-Show machen, die magischen Momente auf der Bühne festhalten.

Lena Meyer-Landrut ist wieder glücklich

Aber es gibt wohl noch einen netten Nebeneffekt: Die Chemie zwischen den beiden stimmt! Das wird auch beim Blick auf Lenas Instagram-Profil deutlich: Denn immer wieder zeigt sie dort Paul, postete sogar mal ein Foto, auf dem sie total vertraut nebeneinander in die Kamera grinsen und einen Kussmund machen … Vergangene Woche filmte Lena dann gleich mehrere Videos, in denen sie immer wieder auf Paul schwenkte: Paul in Nahaufnahme, Paul, der hinter ihr steht, Paul zusammen mit ihrem Make-up Artist – dass der Künstler in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielt, ist nicht zu übersehen.

Doch während der selbst regelmäßig Pics von Lena veröffentlicht oder Insta-Storys hochlädt, in denen sie zu sehen ist, kommt eine Frage auf: Was sagt eigentlich Pauls Freundin dazu, dass er so ein enges Verhältnis mit seiner Auftraggeberin hat? Vor allem, da die seit ihrer offiziellen Trennung von Langzeitfreund Max im Januar offensichtlich ganz schön in Flirt-Laune ist. Ihr Insta-Techtelmechtel mit Profi-Kicker Mats Hummels (30), die beiden gaben sich gegenseitig fleißig Likes unter ihren Schnappschüssen, sorgte schon für viel Gesprächsstoff.

„Ich habe mich entschieden, nicht über meine Liebessituation zu sprechen“, erklärte Lena kürzlich. Doch vielleicht wäre es sinnvoll, wenn sie zumindest Pauls Freundin die Lage mal etwas genauer erläutert…