Lena Meyer-Landrut: Notaufnahme! Große Sorge um die Sängerin

Große Sorge um Lena Meyer-Landrut! Die Sängerin ist in der Notaufnahme, wie sie ihren Instagram-Followern am vergangenen Sonntag (10. Dezember) mitteilt. Die 32-Jährige meldet sich in ihrer Instagram-Story zu Wort, sitzt dabei auf dem Gang eines Krankenhauses und guckt betrübt in die Kamera. Dazu schreibt sie: "Kurzer Reality-Check: Nach diesem, wie ich finde, wirklich wunderschönen Foto zum 2. Advent. Ich saß gestern in der Notaufnahme und liege jetzt so flach, wie schon lange nicht mehr."