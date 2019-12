Lena Meyer-Landrut: Schock! Jetzt bricht alles über ihr zusammen

Reddit this

Wenn Lena Meyer-Landrut auf der Bühne steht, hagelt es normalerweise Beifall. Umso trauriger dürfte die Sängerin über ihren jüngsten Auftritt in Stuttgart sein...

So hat sich das aber nicht vorgestellt! Als die Sängerin beim „Red Bull Soundclash“ in Stuttgart auf der Bühne stand, wurde sie lautstark ausgebuht. Doch warum waren die Zuschauer so wütend?

Lena Meyer-Landrut heizt Fans mit Selfie ordentlich ein

Fans buhen Lena aus

Die 28-Jährige startete mit Nenas Hit „99 Luftballons“ und trug dabei einen schwarzen Umhang. Plötzlich riss sie sich den Umhang vom Leib und änderte dabei auch schlagartig ihren Gesang. „Alle Rapper wollen mich daten, bleib zu Hause alleine. Habe 99 Optionen, aber Bausa ist keine“, trällerte sie leicht bekleidet ins Mikrofon.

Doch der Diss gegen Rapper Bausa kam bei dem Publikum überhaupt nicht gut an. Dieser schien von den Buh-Rufen ebenso verwirrt zu sein. „Leute, ich will hier keine Buhrufe hören", stellte er sofort klar.

Arme Lena! Das ist die erfolgsverwöhnte Sängerin eigentlich nicht gewohnt…

