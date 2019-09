Lena Meyer-Landrut: Sie posiert halbnackt auf der Toilette

Diese Foto-Location sorgt für Wirbel bei den Fans!

Lena-Meyer Landrut ist ein echter Social Media-Profi: Auf ihren Accounts unterhält sie ihre Follower stets mit privaten Einblicken in ihr Leben und zeigt sich dabei auch gerne mal spärcher bekleidet.

Auch auf ihrem jüngsten Post posiert die 28-Jährige eher leicht bekleidet - und das zudem vor ganz besonderer Kulisse...

Auf der Toilette: So erklärt Lena Meyer-Landrut ihr Unterwäsche-Posting

Auf dem Schnappschuss posiert die Sängerin in weißer Unterwäsche und Stiefeln vor dem Badezimmerspiegel und rückt dabei nicht nur ihre sportlichen Kurven, sondern auch den Rest des badezimmers samt WC in den Fokus.

Ein ungewöhnliches Selfie-Örtchen - das scheint auch Lena aufzufallen, die ihr Foto mit den Worten kommentiert:

"Deine engsten Menschen sollten dein Spiegel sein. Keine Angst davor haben, ehrlich zu sein, um dein wahrhaftiges und echtes Ich zu reflektieren. Aus gegebenem Spiegel quote Anlass hier ein Spiegel-Bild von mir in Unterwäsche und Docs. Warum, fragt ihr euch? Warum nicht, frag ich zurück. My body my choice."

Ein klares Statement, dem auch ihre Fans nur begeistert beipflichten können!