Lena Meyer-Landrut: Sie zeigt sich mit diesem Mann an ihrer Seite

Die Fans lieben die Performance der beiden und wünschen sich, dass Lena und Wincent ein Duett aufnehmen. "Bringt bitte eine Single zusammen raus", ist da nur einer von vielen Kommentaren. Ob das bald geschehen wird? Wer weiß! Aber Fakt ist, wir werden die Zwei in Zukunft öfter zusammen sehen. Denn die Musiker sitzen in der aktuellen Staffel von "The Voice Kids" in der Jury. Die Dreharbeiten laufen bereits. In der Show sind sie allerdings Konkurrenten, die um die besten Talents kämpfen. Umso schöner, dass sie privat ein musikalisches Dream Team sind...

