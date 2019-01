Lena Meyer-Landrut: Trennung von ihrem Freund!

Acht Jahre lang waren und ihr Freund Max von Helldorff ein Paar. Jetzt ist alles aus!

Promi News von Lena Meyer-Landrut: Belügt sie ihre Fans?

Lena Meyer-Landrut: Trennung von Max von Helldorff

Lena Meyer-Landrut hat die Trennung selber bei bestätigt. Dort schreibt sie: "Bevor es von der Presse thematisiert oder anderweitig nach außen getragen wird, möchte ich euch hier kurz mitteilen, dass Max und ich nicht mehr zusammen sind."

So traurig die Neuigkeit auch ist, zwischen Lena und Max fließt nach der Trennung kein böses Blut. "Ich bin für die letzten 8 Jahre unglaublich dankbar und freue mich all das mit in eine neue Zukunft nehmen zu können. Ich möchte euch und vor allem die Medien bitten meine und insbesondere Max’ Privatsphäre zu schätzen und zu schützen", so Lena weiter. Was am Ende zur Trennung geführt hat, verrät sie aber nicht.

Die Fans stehen Lena Meyer-Landrut bei

Max von Helldorff und Lena galten lange als Traumpaar. Sie hielten ihre Liebe aus der Öffentlichkeit raus, sorgten nie für Schlagzeilen. Ein Happy End gibt es für die beiden aber trotzdem nicht.

Die Fans der Sängerin sind schockiert, stehen ihr aber bei. "Das tut mit leid, alles Gute für euch beide", schreibt ein Fan. Und ein anderer meint: "Kopf hoch Lena, bleib positiv so wie Du bist, lass es erstmal etwas sacken und dann langsam nach vorne schauen."