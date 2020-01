Lena Meyer-Landrut und Mark Forster: Erste Liebes-Krise

Reddit this

Es könnte alles so schön sein zwischen Lena Meyer-Landrut (28) und Mark Forster (36). Denn seinen Segen kriegen die beiden nicht: Ausgerechnet Marks bester Kumpel (39) hält offenbar nicht viel von ihr! Schon vor einiger Zeit stellte er im Interview mit der Teenie-Zeitschrift „Bravo“ klar, was er von ihr hält: „Ich finde Lena nicht gut! Sie ist sehr eingebildet. Ich glaube, sie hält sich für ziemlich schlau“, so der Rapper.

Lena Meyer-Landrut bekommt ihr Fett weg

Für ihn scheint die 28-Jährige ein rotes Tuch zu sein, denn er lästert munter weiter: „Sie ist zwar ein besonderer Typ, aber eine schlechte Sängerin.“ Klingt nicht so, als würden die beiden noch miteinander warm werden. Dabei legt Mark doch so großen Wert auf die Meinung seines Buddys, schließlich sind die zwei unzertrennlich: „Zwischen mir und Sido hat es richtig klick gemacht“, sagte Mark Forstermal. Ob Lena sich auf Dauer gegen diese Männerfreundschaft durchsetzen kann?

