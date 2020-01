Lena Meyer-Landrut & Mark Forster: Beziehung bestätigt! Es ist wirklich Liebe

Schon im vergangenen Dezember kamen die ersten Liebesgerüchte auf, nachdem und Hand in Hand am Berliner Flughafen gesichtet wurden. Vor kurzem berichteten Augenzeugen außerdem gegenüber „Bunte“, dass die beiden einen romantischen Winterurlaub am Tegernsee verbracht haben sollen. Jetzt verrät Nico Santos das, was viele schon lange vermutet haben!

Lena Meyer-Landrut & Mark Forster: Jaa, sie sind ein Paar!

Nico Santos bestätigt die Liebes-News

In der Hans Blomberg Show will der Moderator von Nico wissen, ob Lena schon im vergangenen mit Mark zusammen war. „Sie war da noch nicht mit ihm zusammen. Das kam erst später“, gesteht der Sänger. „Sie hat mir das so vor drei Monaten gesagt!“ Spätestens jetzt dürfte kein Zweifel mehr daran bestehen, dass die beiden wirklich ein Paar sind!

Im Moment gönnt Lena sich eine kleine Social-Media-Auszeit. Mark postet zwar noch fleißig weiter, scheint sich aber offiziell noch nicht zu seiner Beziehung äußern zu wollen. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern, bis die beiden endlich auch in der Öffentlichkeit zueinander stehen!

Neuer Mager-Schock! Fans sind in großer Sorge um Lena Meyer-Landrut: