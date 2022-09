Leni Klum: Trennung von ihrem jahrelangen Freund! Sie ist untergetaucht

"Ich könnte nicht aufgeregter sein. Ich freue mich auf mein neues Kapitel und auf die Zukunft", verriet die 18-Jährige erst vor wenigen Wochen in einem TV-Interview. Doch mit dem Umzug an die Ostküste lässt Leni nicht nur ihre alte Heimat und Mama Heidi zurück, sondern auch ihren Boyfriend Aris Rachevsky (19)! Der L.A.Kings-Eishockeyspieler hat schließlich eigene berufliche Verpflichtungen und bleibt zurück in L.A. – rund 4500 Kilometer entfernt von Lenis neuer Wahlheimat. Eine echte Zerreißprobe für die Liebe!

Zwar sind Leni und ihr Aris schon seit über drei Jahren ein Paar, sind gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen. Doch eine Fernbeziehung hat auf Dauer schon so manche großen Gefühle verkümmern lassen… Jetzt allerdings steht bei Leni ein Gefühl im Vordergrund: Trennungsschmerz! Wie sehr Heidis Tochter leidet, zeigte sie gerade selbst auf Instagram: Dort postete sie sich mit trauriger Miene und einem Teddybären, der ein Eishockey-Trikot der Los Angeles Kings trägt – versehen mit den Worten: "Mein neuer Kuschelfreund!" Arme Leni! Zum Glück gibt es wenigstens Facetime, um dem anderen ab und zu mal in die Augen sehen zu können. Und Semesterferien! Wetten, dass ein Wiedersehen schon fest eingeplant ist…?