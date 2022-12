Leonardo DiCaprio: Gigi Hadid war gestern - SIE ist seine neue Flamme!

Leo wurde jetzt turtelnd mit einer neuen Frau gesichtet! Am Dienstag fotografierten Paparazzi den Schauspieler mit einer neuen Dame an seiner Seite. Auf den Fotos zu erkennen ist die 23-Jährige Schauspielern Victoria Lamas. Heißt das, dass mit Gigi alles schon wieder vorbei ist? Erst vor wenigen Monaten hatte ein Informant noch gegenüber "People" verraten, dass zwischen Leo und Gigi eigentlich alles ziemlich gut laufe...

Bleibt also abzuwarten, ob Victoria nun tatsächlich die neue Frau an Leos Seite ist. Mit ihren 23 Jahren passt sie schon mal besser in Leos Beuteschema, als Gigi (27)...