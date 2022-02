"Let's Dance 2022"-Amira Pocher: Herber Schlag nach Staffelauftakt!

Via "Instagram" teilte Amira Pocher kürzlich ein Video von sich bei den "Let's Dance"-Vorbereitungen, durch das sie ihre Community ordentlich in Tanzstimmung bringen wollte. Doch wie es scheint, kommt der Clip bei einigen ihrer vermeintlichen Anhänger so gar nicht gut an. So heißt es unter dem Video: "Hoffe das sie schnellstens rausfliegt" sowie "So schön sie auch ist, so unsympathisch ist sie mir auch geworden..." Autsch! Harte Worte, die an Amira sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich die Pocher-Gattin die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...