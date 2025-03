"Let’s Dance 2025": Schock in Liveshow 2! Fliegt Taliso Engels heute raus?

Es war der dritte Tanz des Abends. Taliso Engel und Patricija Ionel führten eine Rumba zu "Never Gonna Give You Up" von Rick Astley auf. Doch die Juroren reagieren enttäuscht. Jorge González vergab nur 4 Punkte, Motsi Mabuse ebenfalls 4 und Joachim nur einen einzigen mageren Punkt. Heißt: Mit nur 9 Jury-Punkten müssen Taliso und Patricija zittern.

Doch woran lag es? "Du warst zu 80 Prozent nicht in der Musik, nicht im Takt. Außerdem hast du, wenn du gestanden hast, nochmal nachgewackelt", so Llambis harsches Urteil. Er wisse, dass die Schuhe ungewohnt seien, doch das könne man im Training üben. "Also mir hat es heute leider nicht gut gefallen."

Auch Jorge findet: "Du warst sehr aufgeregt." Das liege an der Rumba, die nun einmal ein schwieriger Tanz sei. Doch Taliso habe physisch alles, was man zum Tanzen brauche. "Nächste Woche wird besser."