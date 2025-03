Let's Dance 2025: So schwer sind Biedermanns und Lahouars Tänze in Show 2

Jeanette Biedermann & Vadim Garbuzov: Langsamer Walzer zu "Misery" von P!nk und Steven Tyler

Taliso Engel & Patricija Ionel: Rumba zu "Never Gonna Give You Up" von Rick Astley

Leyla Lahouar & Sergiu Maruster: Charleston zu "Alors On Danse" von Stromae

Fabian Hambüchen & Anastasia Maruster: Samba zu "Stayin’ Alive" von den Bee Gees

selfiesandra & Zsolt Sándor Cseke: Wiener Walzer zu "Don’t Leave Me This Way" von Thelma Houston

Ben Zucker & Malika Dzumaev: Jive zu "Rebel Yell" von Billy Idol

Christine Neubauer & Valentin Lusin: Cha-Cha-Cha zu "What A Feeling" von Irene Cara

Marc Eggers & Renata Lusin: Cha-Cha-Cha zu "Honey Boy" von Purple Disco Machine

Marie Mouroum & Alexandru Ionel: Paso Doble zu "Come Together" von den Beatles

Roland Trettl & Kathrin Menzinger: Tango zu "TNT" von AC/DC

Simone Thomalla & Evgeny Vinokurov: Paso Doble zu "Another One Bites The Dust" von Queen

Diego Pooth & Ekaterina Leonova: Wiener Walzer zu "Bed Of Roses" von Bon Jovi