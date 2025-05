"Let’s Dance" 2025: Wer ist raus nach Show 10?

Taliso Engel hat sich in den vergangenen Wochen deutlich gesteigert. Was ihm fehlt? Die Rückendeckung durch Reichweite. Mit 31.900 Followern hat er die kleinste Fanbase aller verbliebenen Promis. Seine Stärke liegt in seiner sympathischen Ausstrahlung und der sportlichen Lernkurve – doch bei "Let’s Dance" zählt nicht nur Entwicklung, sondern auch, wer abstimmt.