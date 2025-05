Angst vor "Let's Dance"-Rauswurf: Taliso überrascht mit Update

In der neunten Liveshow zeigte sich Taliso kämpferisch. Gemeinsam mit Tanzpartnerin Patricija Ionel präsentierte er einen energiegeladenen Freestyle zum Song "Heart Of Courage" von Two Steps From Hell. Die Choreografie überzeugte durch Ausdruck, Synchronität und eine spürbare emotionale Verbindung – die Jury honorierte das mit 28 Punkten.