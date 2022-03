"Let's Dance": Corona! Noch ein Promi fällt aus

"Timur Ülker wurde positiv getestet und wird in Show 3 ausfallen", teilte RTL in einem Statement mit. Betroffen sind zudem auch die Profitänzer Andrzej Cibis und Malika Dzumaev , welche seit der vergangenen Woche ausfallen. Der Sender hält dennoch an der Show fest und hat mitgeteilt, dass diese stattfinden wird - jedoch unter welchen Bedingungen, will man noch bekanntgeben. Die Fans im Netz vermuten bereits, dass in der nächsten Folge einfach kein Promi rausfliegen wird.

Krass! Was die größten Skandale bei "Let's Dance" waren, erfahrt ihr hier im Video: