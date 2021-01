Let's Dance: Der Starttermin steht endlich fest!

Über die Kandidaten ist leider noch nichts bekannt. Und wie schon in den letzten Jahren werden sich die Tänzer und die Stars in der ersten Show kennenlernen und dort erfahren mit wem sie das Tanzbein schwingen!

Aber eines ist jetzt schon offiziell: Die Jury der Show. Und die bleibt natürlich die Alte! Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez werden die Promis und ihre Tanzstile bewerten.

Durch die Corona-Pandemie werden aber auch Einschränkungen gemacht. So wird im Studio in diesem Jahr kein Publikum sitzen. Umso schöner, dass wir trotzdem ab dem 26. Februar dabei sein dürfen und gemütlich von der Couch aus zuschauen können, wie die Stars Cha Cha Cha, Tango und Co. meistern.

Let's Dance: Bei diesen Paaren knistert es nicht nur auf der Tanzfläche! Alle heißen Liebeleien bekommt ihr im VIDEO: