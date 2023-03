Let's Dance: Diese Stars sind freiwillig ausgestiegen

In den folgenden Staffeln mussten auch Arthur Abraham, Kristina Bach, Ralf Bauer und auch Franziska Traub die Show vorzeitig verlassen.

Arthur packte seine Tanzschuhe bereits in der ersten Show wieder weg, da er vorher einen schweren Kampf hatte und von seinem Arzt ausgebremst wurde. Auch Kristina Bach musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören - sie zog sich einen Bandscheibenvorfall zu! Bei Ralf Bauer war ein grippaler Infekt Schuld, Franziska Traub hingegen verletzte sich am Bein. 2018 mussten sogar gleich zwei Stars gehen. Jimi Blue Ochsenknecht zog sich eine Verletzung am Fuß zu und "Alles was zählt"-Schönling Bela Klentze hatte es mit dem Knie.

Insgesamt 14 Stars haben in den bisher 16. Staffeln mehr oder weniger freiwillig ihr Aus bekannt gegeben. Wer noch das Handtuch geworfen hat? Das erfahrt ihr im VIDEO oben.

Auch interessant: