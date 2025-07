"Let's Dance": Durchgefallen! Er ist der unbeliebteste Gewinner der Show

In diesem Jahr konnte Diego Pooth (21) die bereits 18. Staffel der Erfolgsshow "Let's Dance" gewinnen. Mittlerweile hat sich das Format zu einem der wichtigsten Sendungen im deutschen Fernsehen entwickelt. Das liegt natürlich an vielen Dingen. Der Jury, die sich seit Jahren nicht verändert hat, die Profis, die immer beliebter werden, aber natürlich auch an den Stars und den Leistungen, die sie über Wochen erbringen.