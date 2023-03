"Let's Dance": Eifersuchtsdrama hinter den Kulissen! SIE setzt ihre Beziehung aufs Spiel

Besonders Ekaterina Leonova soll in diesem Jahr keinen großen Spaß an "Let's Dance" haben. Natürlich bereitet die Show an sich ihr Freude, doch ihr Freund Hasan Kivran soll nach "Bild"-Informationen sehr eifersüchtig sein. So sehr, dass die Profitänzerin sich nicht einmal zur Aftershow-Party ins "Savoy" gesellte, sondern direkt nach der Live-Show zu ihrem Schatz nach München reiste.

Wie das Blatt berichtet, soll Ekats heiße Performance Hasan sehr wütend gemacht haben. Aus dem Umfeld der dunkelhaarigen Schönheit wird berichtet, dass ihr Freund am Telefon geflucht und sie sofort zu sich nach Bayern bestellt haben soll. Es ist nicht das erste Mal, dass es Unstimmigkeiten zwischen den beiden gibt. Schon vor einigen Monaten hieß es, dass Hasan sich ein "Let's Dance"-Aus wünscht, damit Ekaterina mehr Zeit für ihn und die Liebe hat. Wie lange geht das noch gut?

