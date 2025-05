"Let's Dance": Ekaterina Leonova verrät erste Details zu ihrem Final Freestyle mit Diego

Und tatsächlich gibt es keinen klaren Favoriten: Fabian Hambüchen führte zuletzt zwar immer wieder das Ranking bei der Jury an, leistete sich aber auch Patzer, Taliso Engel und Diego Pooth scheinen vor allem beim Publikum richtig gut anzukommen. Es ist also alles offen.



Da heißt es für die verbliebenen Paare natürlich Gas geben. Das große Highlight für jedes Duo: der Final Freestyle! Da dürfen sich die Profis nämlich mal so richtig austoben und sich Musik, Thema und Inszenierung komplett selbst aussuchen – ein Fest für jeden Tänzer, aber auch eine große Herausforderung.