Let's Dance: Zoff hinter den Kulissen! Robert Beitsch packt aus

Dass Robert seinen Tanzstil im Laufe der Jahre verändert hat, war dem Chef der Show ein Dorn im Auge. "Es gab die letzten Jahre immer mal wieder Möglichkeiten, in denen man das hätte umsetzen können. Dazu kam es aber leider nicht, das fand ich schade", erzählt der 29-Jährige jetzt im Interview mit "Promiflash". Stattdessen gab es Kritik von der Produktion. "Ich habe leider seit drei Jahren immer wieder das Feedback bekommen, dass meine Choreos nicht so gut sind." In der letzten Staffel kam es schließlich zum Zoff hinter den Kulissen. Nach einem Telefonat mit dem Show-Chef entschied sich Robert für seinen Ausstieg.