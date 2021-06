Renata & Valentin Lusin: Baby-News von dem "Let's Dance" Paar

Zum Hochzeitstag veröffentlicht Reneta jetzt zahlreiche Bilder von der Trauung und schwärmt in höchsten Tönen von ihrem Eheglück: "7. Hochzeitstag! Kupferne Hochzeit! Und 18 Jahre zusammen. Es heißt, dass wir uns auch zu 100% ergänzen. Wir sind mit dir wie ein Puzzle, der Zusammen 'die Lusins' ergibt. (...) Du bist nicht nur bester Ehemann der Welt, sondern auch bester Freund und Liebhaber." Und dann fügt die 33-Jährige auch noch hinzu: "Ja, wir wollen in den nächsten Jahren auch Kinder." Was für wundervolle Nachrichten!