"Let's Dance": Erschreckende Veränderung! Wirft SelfieSandra das Handtuch?

Nach beeindruckenden Auftritten in den ersten Shows, die sowohl Jury als auch Publikum überzeugten, erlitt SelfieSandra in der vierten Liveshow einen unerwarteten Rückschlag. Ihr Quickstep zu "Walkin’ On Sunshine" brachte ihr und Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke lediglich 16 Punkte ein. Besonders die kritischen Worte von Joachim Llambi führten zu Buh-Rufen aus dem Publikum.