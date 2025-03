Simone Thomalla: "Let's Dance"-Star am Boden – "Es wird immer schlimmer!"

Auf Instagram teilen die "Let’s Dance"-Stars regelmäßig Einblicke in ihre Trainings. Bei Simone und Evgeny scheint es diese Woche wieder etwas zu haken. In dem Video, das Evegeny in seiner Story teilt, sieht man Simone am Boden liegen. In ihrem Kopf scheint es zu rattern. Mantra-artig murmelt sie die Schrittfolgen vor sich hin "quick, quick, slow", hört man sie genervt sagen. Es gehe ihr so auf die Nerven, zeigt sie sich vom Training gefrustet.