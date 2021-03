Let's Dance: Insider packt über Krach hinter den Kulissen aus

Profitänzerin Christina Luft ist da anderer Meinung. "Da war ich in dem Moment wohl nicht anwesend. Ich merke von Konkurrenzkampf nichts. Wir Profis verstehen, dass es hier darum geht, besondere Momente zu kreieren und der überzeugendste Prominente am Ende den Pokal in den Händen halten wird", stellt sie jetzt bei einer Fragerunde auf Instagram klar. "Es ein Marathon und kein Sprint! Wir gönnen es jeder/jedem."

Bittere Enttäuschung bei "Let's Dance"! Im Video erfahrt ihr, welche beliebten Profitänzer dieses Jahr die Sendung verlassen mussten: