"Let's Dance"-Lulu: "Nicht nur 'die Schwester von'"! Sie spricht Klartext über Sarah Connor

Bereits mit jungen 9 Jahren schnupperte LVLV zum ersten Mal in die Musiker-Branche hinein – sie spielte im Musikvideo zu "From Sarah with Love" ihrer großen Schwester Sarah Connor mit. Zwar lernte die kleine Lulu dann schnell die Schattenseiten des Rums kennen und musste sich gegen fiese Mobber in der Schule behaupten, ihrer Liebe zur Musik hat dies jedoch keinen Abbruch getan. Ganz im Gegenteil.

Gegenüber InTouch Online beschreibt sie, wie die Musikkarriere ihrer Schwester ihre eigene musikalische Leidenschaft geprägt hat: "Es ist kaum zu vermeiden, dass sie mich in meiner Musik geprägt hat. Wir sind alle mit viel Musik aufgewachsen. Mein Vater hat immer viel Musik mit uns gehört. Ich habe schon als kleines Kind, schon bevor ich in die Grundschule kam, gerne mit meiner Cousine performt und gesungen. Aber natürlich ist meine Schwester dann auch früh erfolgreiche Musiker geworden. Ich glaube schon, dass mich das geprägt hat. Ich war auch immer mit dabei bei den Konzerten und habe gesehen, wer das läuft und wie glücklich sie das macht. Bestimmt hat mich das auf eine gewisse Weise beeinflusst", verrät Lulu uns exklusiv.

Die Musik der 32-Jährigen unterscheidet sich im Stil jedoch stark von der ihrer Schwester. Während Sarah Connor eher mit Pop- und Soul-Musik glänzt, beschreibt Lulu ihren Musikstil als "Urban Pop". Ist damit ein Duett der beiden etwa ausgeschlossen? Wenn es nach der einstigen "Let's Dance"-Kandidatin geht, nicht. Sie gibt zu: "Ich sage niemals nie. Wenn sie jetzt fragen würde: 'Hey Lulu, wollen wir was machen?', würde ich sagen, wenn es cool ist, warum nicht. Wenn sie Bock hätte auf Urban und Electro, why not. Ehrlich gesagt, reden wir nicht immer über Musik, weil jedes Mal, wenn wir uns sehen, geht es eher um private Dinge und gar nicht so viel um die Musik. Eher Dinge von Schwester für Schwester." Denn primär sind sie schließlich genau das – Schwestern!