"Let's Dance"-Mathias Mester und Renata Lusin: Jetzt ist es raus

Alles begann 2016 während des Rückflugs von den Paralympics in Rio de Janeiro. "Matze" kletterte in das Gepäckfach des Jumbos, machte es sich dort mit einem Kissen gemütlich und schlief. Das lustige Bild stellte er ins Netz. Der Schnappschuss wurde ein Riesenerfolg. "Ich habe gemerkt, dass das sehr gut ankommt", erinnert sich Mathias, "am Ende hatte ich 1,7 Millionen Aufrufe auf dieses Foto." Und fügt hinzu: "Das Schöne ist, ich muss mich nicht verändern. Ich bin so."

Zum Glück! Denn seitdem versorgt der Charmebolzen seine Fans mit witzigen Clips und Fotos. Stets gut gelaunt, mit einer riesigen Portion Schalk im Nacken. Ja, sein Schicksal hat den gelernten Bürokaufmann über sich hinauswachsen lassen. Mit einem 1,80 Meter großen Mann möchte das Ausnahmetalent nicht mehr tauschen wollen. "Ich habe so vieles kennenlernen dürfen und liebe mein Leben", sagt der Ex-Sport-Star aus vollem Herzen.