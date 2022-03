Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Juchhei, es wird ein Mädchen

Was kann man sich als Mama schon Schöneres wünschen als fröhliche, gesunde Kinder? Prinzessin Estelle ist gerade 10 geworden und Prinz Oscar feierte kurz danach seinen 6. Geburtstag. An beiden Tagen wurde Kronprinzessin Victoria von Schweden (44) noch einmal tief bewusst, was für ein großes Glück sie doch hat. Und was ist die Steigerung von Glück?