Let's Dance: Jetzt spricht RTL! Darum gibt es so viel Corona-Fälle

Neben Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und Caroline Bosbach hat sich nun auch Timur Ülker mit dem Virus infiziert. Alle drei können damit an der kommenden "Let's Dance"-Show nicht teilnehmen. Zuvor hatten sich bereits schon Juror Joachim Llambi, gefolgt von Teilnehmer Hardy Krüger jr. und schließlich auch die Tänzer Andrzej Cibis und Malika Dzumaev infiziert. So viele Ausfälle gab es in der "Let's Dance"-Geschichte noch nie. Aus diesem Grund meldet sich jetzt der Sender selbst zu den vielen Corona-Fällen zu Wort und spricht in einem Statement auf Instagram Klartext: