"Let's Dance": Mega Baby-Boom bei den Stars der Tanzshow

Bei so vielen frohen Botschaften dürfte selbst Streng-Juror Joachim Llambi gerührt übers Parkett lächeln – das offenbar nicht nur die choreographische Fruchtbarkeit beflügelt: Innerhalb von zwölf Monaten verkündeten gleich sechs Tänzerpaare ihre Schwangerschaften. Wenn all die werdenden und jungen Eltern ihr Taktgefühl an die Sprösslinge weitergeben, dürfte die Tanzszene in den kommenden Jahren und Jahrzehnten keine Nachwuchsprobleme haben.