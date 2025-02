"Let's Dance": Mit ihm möchte Simone Thomalla nicht tanzen!

Im Podcast von "Let's Dance" plaudern die Moderatoren Maribel de la Flor und Martin Tietjen mit den Stars – so auch mit Simone Thomalla (59). Im Gespräch gibt die Schauspielerin zu, dass sie in den letzten zehn Jahren aus "Respekt, Angst und Zeitmangel" eine Teilnahme an der beliebten Tanz-Show eimmer wieder abgelehnt hatte. Doch dieses Jahr sagte sich die Schauspielerin: "Wenn nicht jetzt, wann dann?" Sie erklärt diesen Sinneswandel damit, dass ihr letztes Jahr nicht gerade das Beste war und sie deshalb ihre Komfortzone verlassen wolle, um etwas gegen negative Gedanken zu unternehmen. Ihre Tochter Sophia, die Simone früher immer fragte, „Mama, willst du dir das antun?“, habe sie nun auch ermutigt, mit den Worten: "Komm, du wirst 'ne geile Zeit haben und darauf kommt es an. Mach's dir einfach schön."