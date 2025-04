"Let's Dance": Nach Paar-Verkündung für Partner-Switch 2.0 - Renata Lusin mit deutlichen Worten

Kurz nach dem Training mit Marie meldet sich der Profi strahlend zu Wort. "Ich bin so, so glücklich! Es ist so eine krasse Überraschung, dass ich mit Marie tanze, einer Frau. Ich freue mich so sehr", berichtet Renata. Mit der Stunfrau habe sie bereits in der Kennlernshow getanzt, nun gibt es das Mini-Comeback. Und das stellt nicht nur für Marie, sondern auch für die Tänzerin eine echte Herausforderung dar. Die beiden hätten einen "starken, tollen Tanz" bekommen. "Ich muss mich wirklich konzentrieren, weil wir unterschiedliche Männer- und Frauenparts machen, aber ich glaube, das wird cool", freut sich die Mutter einer Tochter.