"Let's Dance": Aus für Simone Thomalla! Ersatz steht bereits fest

"Leider müssen wir uns vorzeitig von Simone Thomalla verabschieden. Verletzungsbedingt wird sie bei 'Let's Dance' nicht weitertanzen können", heißt es bei Instagram. Was genau der Schauspielerin passiert ist, ist bislang nicht bekannt. Der Sender teilt allerdings mit, dass Simone bereits in Show 7 über Schmerzen im Knie geklagt hat. Damals zog sie noch tapfer durch, doch nach der Osterpause ist klar: Es ist keine Besserung in Sicht, sie muss aufgeben.

Wer für Simone nun nachrücken wird, ist bereits sicher: Christine Neubauer (62) kehrt zu "Let's Dance" zurück.