„Let's Dance“-Neuerung: Verwirrung um Jury-Challenge – das musst du wissen

Die neue Challenge wurde am Ende von Show 5 von Jury-Urgestein Joachim Llambi angekündigt – und seine Erklärung ließ einige Fragen offen, sorgte aber auch für Spannung. "Wir werden euch neun Verbliebenen in drei Teams aufteilen", erklärte Llambi. Die Besonderheit:

Die Teams bekommen von der Jury jeweils eine Musikvorgabe.

Choreografie und Kostüme müssen sie selbst entwickeln.

Die Jury bewertet die Gesamtleistung der Gruppe – nicht die einzelnen Tänzer.

Das bedeutet: Teamgeist, Kreativität und Eigenverantwortung rücken in den Fokus. Eine neue Herausforderung, die es in dieser Form noch nie in 18 Staffeln der Show gab.