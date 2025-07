"Let's Dance" ohne Victoria Swarovski?: Diese Folgen hat ihr neuer RTL-Job

Swarovski wird künftig an der Seite von Jan Köppen und Frank Buschmann zu sehen sein, wenn Mensch-Hund-Teams im Hindernis-Parcours um den Titel „Top Dog Germany“ kämpfen. Die neue Staffel startet am 8. August bei RTL, eine Woche früher auf RTL+. Als leidenschaftliche Hundehalterin – sie besitzt Dackel Gustl – freut sich Swarovski sichtlich über ihre neue Aufgabe:

„Ich bin ja schon länger auf den Hund gekommen und fühle mich daher in der ‚Top Dog Germany‘-Familie pudelwohl“, verriet sie während der Dreharbeiten.