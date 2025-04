"Let's Dance"-Star ist getrennt: Nächstes Liebes-Aus offiziell!

Glück im Spiel, Pech in der Liebe? So scheint es zumindest bei Benjamin Piwko (45) der Fall zu sein. Kürzlich wurde bekannt, dass der Schauspieler in einer größeren Gastrolle als Mika bei "Rote Rosen" zu sehen sein wird. Bis in den Mai hinein spielt er die Figur, ein weiterer Meilenstein in seiner Schauspiel-Karriere, die dank "Let's Dance" noch einmal richtig Fahrt aufgenommen hat.