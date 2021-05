"Let's Dance": Pikantes Liebesdrama hinter den Kulissen

So können sie in den Trainingspausen die Finger nicht voneinander lassen, verbringen gut gelaunt Zeit miteinander. Dabei sind beide vergeben: Renata ist seit sieben Jahren mit Valentin Lusin (34) verheiratet, der tanzt in der Sendung mit Valentina Pahde (26). Er bekommt also live mit, wie gut sich seine Liebste und der Isländer verstehen. Verständlich, wenn da die Emotionen überkochen! Ob das Paar deshalb gerade fleißig Doppelinterviews gibt, in denen es Eifersüchteleien vehement abstreitet? Und nicht nur Renata ist angetan vom blonden Hottie – auch Motsi Mabuse (40) kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Ich liebe es, dass du als Mann es schaffst, deine Emotionen freizugeben!" Wie diese Begeisterung Ehemann Evgenij Voznyuk (37) findet? Drängte er Motsi deshalb dazu, das Ehe-Gelübde bald zu erneuern? Schließlich hält doppelt bekanntlich besser! Wem die ganze Schwärmerei ebenfalls nicht gefallen wird? Joachim Llambi! Sonst war er doch immer der Hahn im Korb, flirtete mit den Ladys ... Kaum zu glauben, welches Gefühlschaos Rúrik in dieser Staffel verursacht!