"Let's Dance"-Profi-Challenge 2025: Polanc zurück – und direkt am Limit

Nach einer langen Pause steht Christian Polanc wieder in den Startlöchern. Für die große "Let’s Dance"-Profi-Challenge am 30. Mai 2025 hat RTL ihn mit niemand Geringerer als Kathrin Menzinger gepaart. Eine Kombination, die auf dem Papier nach einem Traumduo klingt – in der Praxis aber vor allem eines bedeutet: schweißtreibendes Training.