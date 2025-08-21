Malika Dzumaev: Gesundheitsupdate vor "Let's Dance"-Tour – so geht's ihr nach der OP wirklich

Es war ein tiefer Einschnitt – im wahrsten Sinne des Wortes: Profitänzerin Malika Dzumaev (34) musste sich im Juni einer Bandscheiben-Operation an der Halswirbelsäule unterziehen. Für die Powerfrau bedeutete das nicht nur eine lange Pause auf dem Tanzparkett, sondern auch einen harten Kampf zurück in den Alltag. Jetzt bricht sie ihr Schweigen und zeigt, wie sehr sie in den vergangenen Monaten gelitten hat – aber auch, was ihr wieder Kraft gibt.