Malika Dzumaev: Gesundheitsupdate vor "Let's Dance"-Tour – so geht's ihr nach der OP wirklich
Zwei Monate nach ihrer schweren Operation meldet sich "Let's Dance"-Star Malika Dzumaev emotional bei ihren Fans und offenbart, was die letzten Monate mit ihr gemacht haben!
Malika Dzumaev kämpft sich zurück ins Leben.
© IMAGO / Panama Pictures
Es war ein tiefer Einschnitt – im wahrsten Sinne des Wortes: Profitänzerin Malika Dzumaev (34) musste sich im Juni einer Bandscheiben-Operation an der Halswirbelsäule unterziehen. Für die Powerfrau bedeutete das nicht nur eine lange Pause auf dem Tanzparkett, sondern auch einen harten Kampf zurück in den Alltag. Jetzt bricht sie ihr Schweigen und zeigt, wie sehr sie in den vergangenen Monaten gelitten hat – aber auch, was ihr wieder Kraft gibt.
Malika zeigt ihre Narbe
In ihrer Instagram-Story postete sie ein Selfie, auf dem die deutlich sichtbare OP-Narbe an ihrem Hals zu sehen ist. Doch Malika hat nicht vor, sie zu verstecken: "Meine Narbe ist ab jetzt mein kleines Tattoo für immer", schreibt sie.
Dazu gesteht die 34-Jährige, dass die letzten Wochen alles andere als leicht waren. "Es war eine herausfordernde und intensive Zeit, in der ich viel über mich selbst und mein Umfeld gelernt habe", erzählt sie.
"Ich habe unzählige Tränen vergossen"
Noch konkreter wurde Malika in einem vorherigen Posting: "Ich habe viel durchgestanden, unzählige Tränen vergossen, oft nicht mehr weitergewusst. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe gekämpft." Dazu zeigte sie Aufnahmen aus dem Krankenhaus, die sie erschöpft und verletzlich zeigen.
Ihre Offenheit bewegt viele Fans, auch ihre "Let's Dance"-Kolleginnen Motsi Mabuse (44) und Ekaterina Leonova (38) kommentierten unter dem Beitrag.
Malika will Schritt für Schritt Richtung Normalität
So hart die letzten Monate auch waren, die Tänzerin lässt sich nicht unterkriegen. "Stück für Stück geht es zurück in den Alltag", schreibt sie. Mal sei der Fortschritt schneller, mal langsamer – doch jeder kleine Schritt sei ein Sieg.
Trotz der schwierigen Zeit bleibt die Tänzerin optimistisch. Sie glaubt fest daran, dass "alles aus einem Grund passiert", auch wenn dieser im Moment noch nicht erkennbar ist. Für ihre Fans ist klar: Malika ist eine echte Kämpferin, und wenn jemand ein Comeback auf dem Tanzparkett schafft, dann sie.
Ihr Plan steht auch weiterhin: Sie will an der "Let's Dance"-Tour im Herbst teilnehmen. Bleibt zu hoffen, dass sie das auch schafft.