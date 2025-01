"Let's Dance": Profis bekannt! Fans nach Verkündung enttäuscht!

Natürlich können die meisten Fans es kaum erwarten. Renata, Christina, Sergiu und Evgeny wieder über Parkett wirbeln zu sehen. Vor allem die Rückkehr von Evgeny nach zwei Staffeln Pause ist bei den Zuschauern extrem gut angekommen.

Unter dem Verkündungs-Post auf Instagram freuen sie sich: "Ich bin der glücklichste Mensch der Welt", schreibt ein User zu Evgenys Comeback. Ein anderer lobt RTL für diese Wahl: "Danke, dass ihr an ihn gedacht habt! Man merkt, wie sehr er für diese Show brennt und wie viel sie ihm bedeutet. Er hat während der Profi-Challange gesagt, dass er es gar nicht als selbstverständlich ansieht, auf dieser Fläche zu stehen und seine Leidenschaft ausdrücken zu dürfen und dass er deshalb versucht, jeden Moment in sich aufzusaugen. Nach dem Tanz war er so bewegt, dass er weinen musste. Ihr habt diesem Mann eine derart große Freude bereitet! Danke dafür!"